Чем опасен послеобеденный сон

Среди людей, которые регулярно спят после обеда, намного чаще встречаются диабетики. Риск заболеть таким недугом возрастает на целых 26%. К такому выводу пришли британские и китайские ученые после проведения совместного эксперимента.

Слишком продолжительный сон, как нехватка отдыха, приводит к диабету второго типа. Согласно с исследованиями, проведенными французскими учеными, больше половины опрошенных, заболевших диабетом, недосыпали или пересыпали на протяжении 6-летнего периода.

В общем и целом, в наши дни наблюдается тенденция к уменьшению времени сна. Люди крупных мегаполисов обходятся без сна все больше и больше. 50 лет назад средняя продолжительность ночного отдыха составляла девять часов. Сегодня этот показатель упал практически до 6 часов в сутки.

Несмотря на вред большого или меньшего количества сна, серьезными факторами в развитии болезни остаются возраст, ожирение и наследственность.

Еще одной весомой причиной возникновения диабета является недостаточная физическая активность. По словам эндокринологов, пассивный образ жизни снижает чувствительность тканей человека к инсулину. Если такая нечувствительность затягивается на длительный период, в организме повышается уровень сахара.

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