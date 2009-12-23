Завтра в Украине ожидается дождь и мокрый снег

Завтра в Украине ожидаются небольшие, в Сумской и Харьковской областях умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, на Левобережье слабое налипание мокрого снега, гололед.

В Украине местами туманы, на дорогах, кроме Крыма, местами гололедица, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в восточной части и в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на побережье морей до 5° тепла, в восточных областях 3-8° мороза; днем 0-5° тепла, в южных областях и на Закарпатье до 8°; в Крыму ночью 1-6° тепла, днем 10-15°.

В Киевской области в четверг ночью ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, днем без существенных осадков. Ночью и утром туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла. В Киеве температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.