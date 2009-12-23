В США отозваны 13 серий вакцины против гриппа А/H1N1

Американская компания MedImmune заявила о добровольном изъятии из обращения 13 серий вакцины против гриппа А/H1N1, включающих в общей сложности 4,7 миллионов доз. Такое решение обусловлено тем, что препарат, представляющий собой живую вакцину в виде назального спрея, в настоящее время утратил свои иммуногенные свойства.

Как указывается в официальном сообщении компании, отзываемый препарат не представляет угрозы для здоровья потребителей. Потеря качества вакцины была выявлена в ходе очередной плановой проверки.

Отозванная партия вакцины поступила в обращение осенью текущего года, и большая часть препарата была использована по назначению в октябре и ноябре. Как полагают эксперты Управления по продуктам и лекарствам США, на момент применения вакцины из отзываемой партии сохраняли свою эффективность, в связи с чем привитым ими гражданам нет необходимости проходить дополнительную вакцинацию.

На данный момент на складах MedImmune остается всего около 3 тысяч доз отзываемой вакцины.