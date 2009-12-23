Спасите ребенка!!!
У 5-летнего Кирилла – рецидив нейробластомы
У 5-летнего Кирилла Тернавского из Луганска – рецидив нейробластомы. Во время лечения мальчика заразили гепатитом. Чтобы продлить борьбу с онкоболезнями, Кириллу необходимо пройти лечение от гепатита. Для этого нужны большие средства –50 000 гривен ежемесячно. Курс лечения при гепатите – по меньшей мере полгода. Помогите Кириллу выжить!!!
Телефон мамы, Виталины - 066 168 67 48
Реквизиты для предоставления помощи:
Пополнение через отделение Приватбанка № карты 4405885012912553
Пополнение через другие банки № счету 29244825509100
МФО 305299
ОКПО 14360570
Получатель: КБ Приватбанк
Назначение: Бескорыстная финансовая помощь на лечение сына, для пополнения карты № 4405885012912553, Тернавская Виталина Анатолиевна, ИНН код 2985409464