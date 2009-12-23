В Полтаве карантин в школах продлили до 26 декабря

В Полтаве в связи с высоким уровнем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, согласно распоряжению мэра Полтавы Андрея МАТКОВСКОГО, занятия в школах приостановлены до 26 декабря включительно.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Полтавского горсовета.

По данным пресс-службы, в настоящее время показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 207,9 на 10 тысяч населения среди взрослых. Эпидпорог превышен более чем втрое.

В 4,4 раза выше эпидпорога уровень заболеваемости среди школьников.

Напомним, школы Полтавы 15 декабря закрыли на карантин из-за высокого уровня заболеваемости детей гриппом и ОРВИ. 23 декабря ученики должны были вернуться за парты.