В Полтаве карантин в школах продлили до 26 декабря
12:50, 23 декабря 2009Страна
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Эпидпорог превышен втрое
В Полтаве в связи с высоким уровнем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, согласно распоряжению мэра Полтавы Андрея МАТКОВСКОГО, занятия в школах приостановлены до 26 декабря включительно.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Полтавского горсовета.
По данным пресс-службы, в настоящее время показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 207,9 на 10 тысяч населения среди взрослых. Эпидпорог превышен более чем втрое.
В 4,4 раза выше эпидпорога уровень заболеваемости среди школьников.
Напомним, школы Полтавы 15 декабря закрыли на карантин из-за высокого уровня заболеваемости детей гриппом и ОРВИ. 23 декабря ученики должны были вернуться за парты.
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