Из-за аварии без воды остались свыше 153 тысяч львовян
12:42, 23 декабря 2009Страна
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Вчера вечером на водопроводе «Зарудцы – Збоища» (села Гряда Жовкивского района) произошел прорыв сети, в результате чего без воды остались более 153 тысяч жителей Шевченковского района Львова.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.
На аварийном участке работники «Львовводоканала» проводят аварийно-восстановительные работы.
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