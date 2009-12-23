Из-за аварии без воды остались свыше 153 тысяч львовян

Вчера вечером на водопроводе «Зарудцы – Збоища» (села Гряда Жовкивского района) произошел прорыв сети, в результате чего без воды остались более 153 тысяч жителей Шевченковского района Львова.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

На аварийном участке работники «Львовводоканала» проводят аварийно-восстановительные работы.