Из-за аварии без воды остались свыше 153 тысяч львовян

12:42, 23 декабря 2009
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Вчера вечером на водопроводе «Зарудцы – Збоища» (села Гряда Жовкивского района) произошел прорыв сети, в результате чего без воды остались более 153 тысяч жителей Шевченковского района Львова.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

На аварийном участке работники «Львовводоканала» проводят аварийно-восстановительные работы.

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