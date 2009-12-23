ЧП под Киевом: трое людей задохнулись, младенец госпитализирован
12:40, 23 декабря 2009Страна
0
Идет расследование
Во вторник в 13.00 в селе Мощун Киево-Святошинского района в частном доме садового товарищества „Пуща Водица” были обнаружены тела трех человек, которые из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления отравились угарным газом.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, ребенок, 2009 года рождения, в тяжелом состоянии госпитализирован.
Правоохранительные органы проводят расследование. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter