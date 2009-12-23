Разработан безопасный метод определения пола ребенка

Ученые из Нидерландов разработали метод определения пола плода на ранних сроках беременности. Отчет о работе исследователей из Университета Амстердама (University of Amsterdam) под руководством Петера Шеффера (Peter Scheffer) будет опубликован в январском выпуске журнала "Obstetrics and Gynecology".

За период с 2003 по 2009 год в исследовании приняла участие 201 беременная жительница Нидерландов. Ученым удалось провести анализы у 189 женщин, во всех случаях результаты исследований оказались верными и были готовы через 2-4 дня.

Одним из преимуществ нового метода является то, что пол ребенка определяется по образцам крови отца и матери уже на пятой неделе беременности. Ученые выделяли ДНК из крови беременных, а затем анализировали ее на наличие генов Y-хромосомы: SRY, который отвечает за развитие семенников, и гена DYS-14, также определяющего мужской пол ребенка.

Для установления женского пола плода Шеффер и его коллеги разработали технологию выявления в образцах материнской крови фрагментов ДНК, индивидуально специфичных для отца, так называемых участков генетического полиморфизма. Если такой фрагмент обнаруживается (и аналогичных специфических последовательностей не выявлено в собственной наследственной информации матери), но при этом фрагментов Y-хромосомы нет, можно утверждать, что развивающийся плод относится к женскому полу.

По словам Шеффера, новый метод позволит избежать осложнений, связанных с использованием традиционных способов определения пола ребенка (амниоцентез и анализ ворсин хориона), которые являются травматичными для матери, так как требуют пункции плодного пузыря.

Шеффер также отметил, что более раннее определение пола ребенка позволит, в случае необходимости, провести дополнительные исследования для выявления наследственных патологий, связанных с половыми хромосомами.

medportal.ru