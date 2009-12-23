В Польше от переохлаждения умерла 13-летняя девочка

В Швентокжиском воеводстве Польши 13-летняя девочка умерла от переохлаждения организма.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным полиции, тело девочки нашли в нескольких сотнях метров от ее дома, где она, скорее всего, с подругой распивала алкоголь. При этом подруга вернулась домой на ночь.

По последним данным, с начала декабря в Польше от переохлаждения умерли 82 человека.