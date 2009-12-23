В Польше от переохлаждения умерла 13-летняя девочка
11:47, 23 декабря 2009Страна
0
С подругой распивала алкоголь
В Швентокжиском воеводстве Польши 13-летняя девочка умерла от переохлаждения организма.
Как передает корреспондент УНИАН, по данным полиции, тело девочки нашли в нескольких сотнях метров от ее дома, где она, скорее всего, с подругой распивала алкоголь. При этом подруга вернулась домой на ночь.
По последним данным, с начала декабря в Польше от переохлаждения умерли 82 человека.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter