Как правильно выбрать красную икру?

Красная рыба и красная икра – любимые лакомства, без которых праздничному столу никак не обойтись. Если в советские времена все это было дефицитом, то сегодня эти деликатесы можно купить практически в любом рыбном киоске, правда, зачастую без гарантии качества. Как же уберечься от покупки недоброкачественной и контрафактной продукции?

Цена – не показатель

В этом году цена на баночку красной икры может быть ниже, чем за килограмм сосисок. Казалось бы, столько стоить деликатес не должен, но рыбаки-дальневосточники выловили огромное количество лососевых рыб – 500 тысяч тонн. Правда, этот рекордный улов для России - благо неоднозначное. Все это богатство, как обычно, куда-то делось - толи зависло на складах во Владивостоке, толи скуплено про запас оптовиками, толи продано за границу. Но, если дешевой горбуши покупатели во многих районах России так и не увидели, то дешевая икра сегодня попадается повсеместно, даже в Интернете.

Увы, по одной только цене сегодня не определишь – хорошая красная икра или нет. Можно недорого купить качественную икру, а можно и задорого приобрести нечто непотребное. Место приобретения икры также играет немаловажную роль.

Что такое хорошая красная икра

Так как же все-таки выбрать хорошую икру? Где лучше всего ее приобрести, чтобы быть уверенным в качестве? Для начала нужно запомнить несколько простых правил.

· Хорошая красная икра всегда рассыпчатая, одна икринка похожа на другую, имеет правильную форму и красивый цвет. Кстати сказать, самая популярная у нас в России, икра горбуши имеет ярко-оранжевый цвет и некрупные зерна. Икра кеты – оранжево-красный цвет и самые крупные икринки, а икра нерки – некрупные насыщенно-красные зерна.

· Хорошая красная икра упаковывается преимущественно в стеклянные банки. Потому что те, кто в ней разбирается, знают – вид икры расскажет о многом. В банке не должно быть слишком много жидкости, но также и признаков сухости икры. Не допустим мутный осадок и наличие лопнувших икринок. Верными признаками того, что икра была приготовлена без соблюдения технологических норм, является ее кашицеобразная консистенция, тусклый цвет и дряблость.

· Хорошая красная икра на вкус не должна горчить, пахнуть подсолнечным маслом или прогорклым жиром – это также признаки нарушения технологии производства и хранения. Пересоленная икра может свидетельствовать о ее вторичной переработке.

И помните – нет смысла экономить на красной икре, мы не так часто ее едим, чтобы омрачать себе праздники невкусным деликатесом и рисковать собственным здоровьем, покупая икру неизвестных производителей.

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