Будет ли процедура ЭКО бесплатной?

В Беларуси будет разработан законопроект о вспомогательных репродуктивных технологиях. Об этом сообщила заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по охране здоровья, физической культуре, делам семьи и молодежи Светлана Шилова на круглом столе "Женщины на уровне принятия решений в различных сферах деятельности".

В настоящее время в Беларуси нет государственного регулирования в этой сфере (аналогичные законы есть уже во многих странах), не определены понятия о донорах спермы и яйцеклетки, о правах эмбриона и т.д. Светлана Шилова считает, что разработка законопроекта о вспомогательных репродуктивных технологиях - вопрос очень актуальный. В качестве примера она привела ситуацию, с которой сталкиваются многие люди и которая становится поводом для судебного разбирательства. Так, когда женщина подает заявление на взыскание алиментов на рожденного в гражданском браке ребенка в результате ЭКО, мужчина заявляет, что был донором спермы, а не отцом.

Парламентарий выступает против бесплатного проведения ЭКО для бесплодных пар, поскольку бесплодие на 90% зависит от образа жизни мужчины и женщины до брака или в браке. "Почему государство должно платить за безответственное поведение? - задается вопросом Светлана Шилова. - Не лучше ли эти деньги направить в детские дома?".

Официальный диагноз "бесплодие" в Беларуси установлен 9649 женщинам и 1799 мужчинам. Бесплодными в Беларуси являются 14,5% пар (в европейских странах - 18-19%). Если несколько десятилетий назад пропорция женского и мужского бесплодия составляла 30 на 70, то сейчас - 50 на 50. Это свидетельствует о том, что ответственность за бесплодие лежит и на мужчинах, и на женщинах.

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