Эти рецепты спасут от простуды

Медовый бальзам

Берем 500 г толченых грецких орехов, 300 г меда, 100 г сока алоэ, добавляем сок 4 лимонов и стакан водки. Перемешиваем и принимаем по столовой ложке два раза в день за полчаса до еды недели три.

Глинтвейн

Сухое красное вино (750 мл) нагреваем до 70 - 80 градусов. Добавляем 2 - 3 гвоздички, корицу по вкусу, сок 1 лимона, 100 г сахара. Все перемешиваем, доводим до кипения, но не кипятим! Даем настояться 2 - 3 минуты. И можно пить, вернее - лечиться!

Иммунитет, крепись!

Знаете ли вы, без чего не может быть хорошего иммунитета?! Без каротина! Синтезируется он из витаминов А и Е. Теперь вы знаете и это. Витамины А и Е - лучшие защитники клеток шишковидной железы (одного из важнейших органов иммунной системы). Чем выше их концентрация, тем успешнее этот орган борется с вредными микроорганизмами.

Селезенка тоже производит защитные тела и должна быть защищена такими антиокислителями, как витамины А, С и Е.

Регулярное употребление томатного сока повышает концентрацию каротина во всех клетках организма. Что касается витамина Е, то его дефицит в организме легко преодолеть, если ежедневно принимать по столовой ложке растительного масла (в чистом виде или в салатах). Дополнительно требуется много свежих фруктов (витамин С). Другие не менее важные биовещества для иммунной системы - цинк (в неочищенном зерне, пивных дрожжах) и селен (в неочищенном зерне, красном мясе, чесноке).

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