В день по яблоку - и врач не понадобится!

Англичане уверены в этом на все сто, даже пословицу такую сложили. А мы и не спорим! Нам от этого фрукта тоже хорошо (тем более в такой урожайный год на яблоки). В яблоках есть почти все водорастворимые витамины (наиболее значимые - С, В6, и Р), а также минералы и микроэлементы (калия очень много). Из углеводов преобладает фруктоза, поэтому, не глупите, отказывая себе в удовольствии умять килограммчик - не поправитесь! А еще наливное яблочко - природный источник пектинов, которые служат своеобразной «метлой» для организма. Они выводят все самое вредное, одновременно лечат и поддерживают иммунитет.

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