Кожура граната лечит инфекции

Английские учёные из Университета Кингстона нашли в кожуре граната свойства для лечения устойчивого к антибиотикам стафилококка и других распространённых инфекций. Было установлено, что при объединении с двумя другими натуральными продуктами - соли металлов и витамином С, - эффективность компонентов из граната против инфекций значительно возросла. Медики разработали мазь из такого состава, которая, по их словам, способна успешно атаковать спектр лекарственно устойчивых микробов.

Лабораторные тестирования проводились с использованием таких вредных микроорганизмов, как метициллин-устойчивый золотистый стафилококк. Такой вид стафилококка является важным патогеном и агентом, провоцирующим развитие инфекционной болезни, с которой трудно бороться из-за устойчивости бактерий к антибиотикам. В последнее время всё чаще медики идентифицируют инфекции, мутирующие в сторону лекарственной устойчивости. Без каких-либо явных побочных эффектов мазь на основе извлечения из граната наиболее эффективно и быстро помогала справиться с бактериями.

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