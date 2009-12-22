Закарпатье: удачно провели первую операцию на открытом сердце

В Закарпатье провели первую в области операцию на открытом сердце – аортокоронарное шунтирование. Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил главный врач Закарпатского областного кардиодиспансера Роман СОСКИДА.

Он сообщил, что первую в истории Закарпатья операцию на открытом сердце – вживление трех шунтов - провели вчера, 21 декабря, после обеда, но не решались говорить о ее результатах, пока прооперированный не придет в сознание.

Операция уникальна тем, что проводили ее на рабочем сердце, и подобные оперативные вмешательства считаются высшим пилотажем в мире.

Проводили операцию закарпатские кардиохирурги с помощью специалистов кардиохирургического отделения Института Шалимова из Киева.

«К счастью, операция была удачной, и это огромное достижение для нашего кардиодиспансера. Потому что фактически до недавнего времени мы могли оказывать лишь консервативную помощь, а теперь, с созданием кардиохирургического отделения, можем здесь, в Ужгороде, проводить операции на открытом сердце. Это будут, в первую очередь, такие операции как аортокоронарное шунтирование и вживленние сердечных клапанов», - сообщил главный врач кардиодиспансера.

Р.СОСКИДА также отметил, что на несколько первых операций закарпатская кардиохирургия обеспечена всеми расходными материалами, это значит, что первые операции для пациентов будут бесплатными.

В целом операция по аортокоронарному шунтированию или замене сердечных клапанов будет обходиться в 50-60 тысяч гривен. За рубежом стоимость такой операции начинается с 10 тысяч долларов США.

Р.СОСКИДА также сообщил, что до конца текущей недели в Закарпатском кардиодиспансере планируют провести три операции на открытом сердце.

На сегодняшний день количество закарпатцев, которые нуждаются в подобных оперативных вмешательствах, превышает две сотни.