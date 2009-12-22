Харьковщина: область приблизилась к эпидпорогу

По уровню заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом Харьковская область впритык приблизилась к эпидемическому порогу.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на начальника Главного управления здравоохранения Александра ГАЛАЦАНА.

По его данным, на минувшей неделе с признаками ОРВИ в медицинские учреждения области обратились свыше 32 тысяч лиц из 120 тысяч заболевших, начиная с 30 октября.

«По состоянию на 21 декабря на больничных койках находится 1600 пациентов против 1000 в минувший понедельник. Мы подошли впритык к эпидпорогу. Эпидпорог превышен в 19 районах области и в двух городах, но в целом по области мы пока стоим на рубеже», - сообщил А.ГАЛАЦАН.

Вместе с тем, он прогнозирует стабилизацию ситуации после начала зимних каникул в школах. «Думаю, к каникулам у нас уменьшится показатель заболеваемости, и благодаря каникулам ситуация в области в целом будет достаточно стабильной», - отметил А.ГАЛАЦАН.

Он добавил, что «учреждения здравоохранения медикаментами обеспечены, пациенты, нуждающиеся в госпитализации, получают необходимый уровень и объем лечения. Ситуация контролируется».