Кировоградщина: грипп А/H1N1 подтвержден у 7 больных

В Кировоградской области из общего количества больных гриппом и ОРВИ наличие калифорнийского гриппа А/H1N1 лабораторно подтверждено у 7 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает официальный сайт Кировоградской облгосадминистрации со ссылкой на информацию главного санитарного врача области Федора ЧЁРНОГО.

По его словам, в области с начала эпидемии (29 октября 2009 года) заболели гриппом и ОРЗ 56 тыс. человек, из них госпитализированы – 4,2 тыс. больных, пролечились – 3 тыс. 131, умерли - 11 человек. Лабораторными исследованиями установлены 5 случаев смерти от калифорнийского гриппа.

«Ежесуточно в области регистрируется более трех тысяч больных - 2 тыс. взрослых и более тысячи детей. Удельный вес общего количества больных составляют дети”, - сообщил Ф.ЧЁРНЫЙ.

На сегодня карантин введен в 472-ти школах Кировоградской области из 548.