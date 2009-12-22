В Луцке состоится марафон «Незрячему ребенку - книгу»

В Луцке с 25 декабря по 19 января будет проходить марафон «Незрячему ребенку - тактильную книгу». Инициатором выступила Волынская областная организация Всеукраинской молодежной общественной организации инвалидов с недостатками зрения «Генерация успешного действия».

Как сообщили организаторы марафона, цель проекта - издания художественной литературы рельефно-точечным шрифтом (Брайля), а именно книг Джоан РОУЛИНГ о Гарри Поттере. В рамках проекта запланировано распространение открыток среди общественности города с призывом способствовать изданию книг рельефно-точечным шрифтом и трансляция роликов социальной рекламы на местных радио, телевидении и публикации в прессе. В январе планируется проведение рождественской акции (вертепа), в котором будет принимать участие молодежь с недостатками зрения и волонтеры. За время Рождественских праздников участники акции будут приходить в гости в семьи к незрячим детям и посетят со сценическими действами государственные учреждения и частные структуры для сбора средств. Завершится проект проведением итоговой пресс-конференции, на которой будут презентованы результаты марафона. Собранные средства будут перечислены на счет издательства для издания книг о Гарри Поттере рельефно-точечным шрифтом.

Справка УНИАН. На сегодняшний день в Украине есть 5 школ-интернатов для незрячих детей, в которых учатся более 1000 детей. Кроме того, почти в каждой области Украины есть школы для детей с недостатками зрения, в которых учатся и незрячие дети, которые в обучении используют шрифт Брайля. Некоторое количество детей учится по индивидуальным планам (дома). В целом количество учеников с недостатками зрения составляет около 5 тысяч. Украинские школы для незрячих детей обеспечены частью учебников, но художественная литература почти отсутствует. Дети читают литературу, которая была издана еще во времена Советского Союза. А поэтому основной проблемой является ограничение доступа незрячих детей к информации, из-за отсутствия художественной литературы рельефно-точечным шрифтом, которым пользуются незрячие.