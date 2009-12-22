Погода на Новый год

Как заявили "народные синоптики" в последние числа декабря потеплеет. Поэтому на Новый год Украина рискует остаться без снега. В теплом начале зимы синоптики, экологи и народные предсказатели погоды обвиняют глобальное потепление. Так, директор Гидрометцентра Николай Кульбида отметил: "За последние 20 лет в Украине зимняя температура повысилась на 2 ° С. Это связано с общим изменением климата на планете. И если приблизительно 50 лет тому зимой у нас дули потоки из Арктики, то сейчас все больше западные с теплым атлантическим воздухом. В эти дни отклонения от нормы - 8-10 ° C.

Сейчас средняя температура по Украине +5-9 ° C, а должно быть -1-2 ° C на севере страны +3-4 ° С на юге, а в центре - 0 -1 ° С. Думаю, Новый год со снегом нам не грозит". Синоптики утверждает, что у погодной аномалии есть как минусы, так и плюсы: "Для энергетической сферы это хорошо - есть возможность экономить на отоплении, - говорит Николай Кульбида. - Озимые культуры, пока тепло, доразвиваются. А для людей, конечно, это плохо, ведь наш организм к такой погоде не привык, для него это стресс. Плюс теплая сырая погода - хорошие условия для распространения гриппа и других вирусов".

Экологи утверждают, что из-за изменения климата участятся катаклизмы: "Наводнения в Карпатах, нехватка питьевой воды на востоке и юге Украины из-за испарения рек", - перечисляет последствия глобального потепления для Украины координатор программы по изменению климата Национального экоцентра Кристина Рудницкая. По ее словам, такая зима для наших широт не нормальна. "Это следствие глобального потепления, - утверждает Рудницкая.

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