В Харьковской области сгорела сельская больница

В результате пожара, возникшего в здании больницы семейной медицины в селе Черное Великобурлукского района, в 25 км от райцентра, сгорела единственная в этом населенном пункте больница.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Харьковской области, больница обогревалась с помощью кочегарки, где дежурила женщина. Выйдя набрать топливо (шелуха от зерна подсолнуха) кочегар увидела, что из-под крыши здания вырывается пламя, и немедленно вызвала спасателей.

В помещении больницы никого не было, на то время там проходил ремонт, и в ней находились только 3 рабочих, которые сразу же покинули помещение больницы. Пожар продолжался около 8 часов.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Убытки, нанесенные огнем, устанавливаются.