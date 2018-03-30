Что делать, если у вас аллергия на холод?

Многие люди даже не подозревают, что страдают поллинозом (аллергией на холод), списывая болезненные симптомы на привычную простуду…

Многие люди даже не подозревают, что страдают поллинозом (аллергией на холод), списывая болезненные симптомы на привычную простуду.

Между тем, если всякий раз в морозный день у вас закладывает нос и слезятся глаза, начинается кашель, есть все основания заподозрить, что это именно аллергическая реакция на низкую температуру.

Еще чаще аллергия на холод проявляется как крапивница. У больного при минусовой температуре начинают зудеть сначала открытые участки кожи (лицо, руки, уши, слизистая губ), а со временем и остальные части тела, появляются отек и плотные высыпания розового или белесоватого цвета.

Конечно, организм может и просто так отреагировать на резкую смену температуры. Но если краснота и зуд не проходят через 20-30 минут и неприятные ощущения сохраняются не менее 48 часов, скорее всего, это именно холодовая аллергия.

Более того, она может проявляться не только от мороза, но и от сильного ветра, при контакте с холодной водой, под воздействием кондиционера, на сквозняках, в сырую погоду, при переходе из холодного помещения в теплое, если вы в летний день после жаркого солнца перемещаетесь в тень или вышли после купания из воды. Аллергическая реакция может наступить, даже если вы выпили что-то холодное или съели мороженое (отекают и чешутся губы).

А врачи не верили

Природа столь необычной реакции организма на холод до сих пор окончательно не ясна. Долгое время медики даже не хотели признавать само понятие "холодовая аллергия". Ведь действительно, аллергена как такового нет. Есть лишь физический фактор - холод, который провоцирует болезненную реакцию организма. Поэтому поллиноз в итоге отнесли к группе псевдоаллергий.

Страдает аллергией на холод достаточно большое количество людей, чаще всего женщины (в 70% случаев). Выяснен даже критический возраст первого проявления этой коварной болезни - 25-30 лет.

Обычно поллинозу предшествуют:

инфекционные заболевания;

заболевания пищеварительного тракта;

заболевания желчевыводящих путей;

заболевания печени или поджелудочной железы;

интоксикации;

стрессы.

Проявления аллергии на холод могут быть также спровоцированы генетической предрасположенностью, приемом антибиотиков, гельминтами, постоянными очагами инфекций (кариес, хронический тонзиллит и т.д.).

Аллергия бывает разная

Крапивница - самая распространенная и самая простая разновидность холодовой аллергии. Чаще всего страдают лицо, кисти и стопы, подколенная область и внутренняя поверхность бедер. Особенные неприятности доставляет сырой холод.

Что же нам делать, если холодные зимы - неизбежное условие проживания?

Тепло - главное спасение. Если промокли, обязательно переоденьтесь, но учтите, что шерстяные и синтетические ткани усиливают проявления аллергии, одежда, которая непосредственно прилегает к коже, в идеале должна быть хлопковая или льняная.

Помогут также горячий чай или кофе.

Как правило, не избежать и антигистаминных препаратов.

Перед выходом на улицу накладывайте на лицо и руки тонкий слой любого жирного крема-- он частично защитит кожу от воздействия холода. Кроме крапивницы поллиноз может проявляться и в более сложных формах:

Холодовой дерматит - покраснение, шелушение и зуд кожи, в тяжелых случаях ее обширный отек. Для его преодоления надо принять те же меры, что при крапивнице.

Псевдоаллергический холодовой насморк (ринит) изнуряет человека бесконечным чиханием, заложенностью или, наоборот, жидкими выделениями из носа. Капли, конечно, на первых порах помогают, но при частом применении возникает не просто привыкание, а отрицательное воздействие на слизистую. Целый день в тепле не просидишь. Значит, остаются точечный массаж и теплое укрытие.

Холодовой хейлит проявляется отеками и воспалением ткани губ, они становятся сухими, покрываются мелкими чешуйками, иногда даже язвочками. Предупредить эти проявления проще, чем вылечить. Перед выходом на холод обязательно смазывайте губы гигиенической помадой.

Псевдоаллергический конъюнктивит вызывает обильное слезотечение и жжение в глазах на морозе. Они краснеют, чешутся, а в теплом помещении симптомы исчезают. В момент обострения придется отказаться от макияжа и контактных линз. А вот солнцезащитные очки пригодятся.

Холодовая мигрень может возникнуть из-за внезапного спазма сосудов головного мозга во время морозов. Аллергия на холод проявляется сильными головными болями, может понизиться артериальное давление. Иногда холодовая мигрень переходит в невралгию тройничного нерва. Поэтому не рискуйте, обязательно носите в мороз шапку.

Холодовой радикулит возникает из-за воспаления корешков, спровоцированного холодом. Тем, кто подвержен этому недугу, следует всегда тщательно утепляться. Но если все же перемерзли, надо срочно принять теплую ванну и растереть поясницу согревающей мазью.

Холодовая астма - одно из самых тяжелых проявлений. Она выражается в приступах удушья и одышки на морозе. Если эти явления в тепле тут же не проходят, без врача-пульмонолога не обойтись. На улице прикрывайте рот и нос шарфом или рукавицей. Дышите только через нос - ни в коем случае ртом!

Укрепляйте иммунитет, закаляйтесь, постарайтесь поменьше находиться на улице. Не перемерзайте. В рацион питания необходимо ввести продукты, богатые жирными кислотами: жирные сорта рыбы, растительные масла, семечки.

Так как аллергия на холод часто возникает на фоне хронических заболеваний и стрессов, то стоит их выявить и пролечить, естественно, только обратившись к врачу.

Тест

Чтобы узнать, подвержены ли вы поллинозу, положите небольшой кусочек льда на кожу запястья и подержите его 20 минут. Если в момент охлаждения или в процессе согревания на коже появились зуд и сыпь, значит, вы подвержены аллергии на холод.

Кстати, надо иметь в виду, что она, как и другие виды аллергии, при отсутствии целенаправленного лечения в дальнейшем проявляется все чаще.

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