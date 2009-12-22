Ранний секс приводит к онкологии

Начало половой жизни в юном возрасте может увеличить риск заболевания раком шейки матки, утверждают ученые. Результаты соответствующего исследования опубликовал British Journal of Cancer.

Ученые попытались выяснить, почему у более бедных женщин риск заболевания выше. Оказалось, что они вступают в сексуальные отношения примерно на четыре года раньше, чем их более зажиточные сверстницы.

Ранее предполагалось, что такая разница вызвана меньшим охватом населения программами скринига в более бедных районах, однако, согласно последнему исследованию, это - не самый главный фактор.

Хотя разница в степени заболеваемости раком шейки матки между богатыми и бедными наблюдается по всему миру уже давно, причины ее до сих пор не ясны. Особенно потому, что степень заражения вирусом папилломы человека - инфекцией, передающейся половым путем и связанной с большинством случаев рака шейки матки, - примерно одинакова в обеих группах.

Число половых партнеров и курение никак не влияют на риск заболевания раком шейки маткиИсследование проводилось Международным агенством по исследованию раковых заболеваний, в нем приняли участие почти 20 тысяч женщин. В ходе него подтвердилось, что более высокая степень заболеваемости раком шейки матки не связана с более высоким уровнем заражения вирусом папилломы человека.

Однако выяснилось, что удвоенный риск в основном объясняется тем, что девушки из более бедных семей вступают в сексуальные отношения в более раннем возрасте.

В каком возрасте у женщины рождается первый ребенок - также имеет значение. Однако число половых партнеров и курение никак не влияют на риск заболевания раком шейки матки.

Как говорит руководитель группы исследователей Сильвия Франчези, результаты исследования относятся не только к девушкам совсем юного возраста. Риск заболевания раком шейки матки также выше у женщин, у которых первый половой акт был в 20, а не в 25 лет.

"Согласно нашему исследованияю, более бедные женщины начинают вести активную половую жизнь примерно на четыре года раньше. Так что они также, возможно, заражаются вирусом папилломы человека ранее, что дает вирусу больше времени вызвать последствия, которые могут привести к развитию рака."

Доктор Лесли Уокер, глава службы информации Cancer Reserch UK - британской огранизации по исследованию рака - отмечает, что в ходе исследования были подняты очень интересные вопросы.

"Хотя женщины могут заразиться вирусом папилломы человека в любом возрасте, инфекция в очень юном возрасте может быть особенно опасна, поскольку у нее есть время нанести вред, который в конце концов приводит к раку. Важно то, что результаты этого исследования подвердили необходимость вакцинации против этого вируса в школах до того возраста, когда девушки начинают вести половую жизнь, особенно в более бедных районах".

www.bbc.co.uk