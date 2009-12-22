В житомирских школах продолжили карантин

Житомир. 22 декабря. УНИАН. В житомирских школах в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ продолжили карантин до 26 декабря.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Отмечается, что такое решение принято накануне городской чрезвычайной противоэпидемической комиссией.

Уточняется, что в Житомире на 51-й неделе года – 16-20 декабря - продолжался рост заболеваемости ОРВИ/грипп среди взрослого и детского населения города, остаются высокими показатели госпитализации больных в стационары города с тяжелым ходом заболевания.

В целом по Житомиру за последние 5 дней медики зарегистрировали 2 тыс. 831 случай респираторно-вирусных заболеваний, в т.ч. 636 случаев гриппа.

В частности, регистрируется рост заболеваемости ОРВИ по сравнению с периодом 50-й недели на 26%, гриппом – в 1,8 раза.

Интенсивный эпидемический показатель за 5 дней превышает пороговый на 15,9% и составляет 104,1 на 10 тыс. населения при пороговом для 51-й недели 89,8.

Госпитализированы в стационары города 203 больных с тяжелым ходом заболевания, в том числе 123 детей, 31 подросток, 49 взрослых.

Среди детей зарегистрированы 1563 случаев респираторно-вирусных заболеваний, в т.ч. 402 случая гриппа, рост за неделю - на 1,4%. Рост заболеваемости имеет место у детей возрастных групп: в возрастной группе 0-2 года - 348 случаев заболеваний, рост на 40,3%, дети дошкольного возраста 3-6 лет – 481 случай, рост на 26,9%.