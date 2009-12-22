Президент подписал закон про 608 млн на борьбу с гриппом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал о выделении 608 млн. грн. на борьбу с гриппом.

Текст документа обнародован на официальном сайте главы государства.

Также Президент направил в адрес премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО письмо, в котором настаивает на необходимости проведения консультаций Национального банка Украины и правительства по исполнению законов об использовании превышения доходов НБУ над его сметными расходами.

В документе напоминается, что 15 декабря 2009 года Верховная Рада Украины приняла закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» № 1758-VI, которым предусмотрено финансирование за счет превышения доходов Национального банка Украины над его расходами мероприятий по предотвращению распространения и лечению гриппа типа А/Н1N1/Калифорния/04/09 и острых респираторных заболеваний.

При этом глава государства в очередной раз отметил, что выступает категорически против эмиссионного финансирования расходов государственного бюджета. «Именно поэтому я обратился в Конституционный Суд Украины по вопросу определения конституционности аналогичного Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторых других законов Украины» от 21 августа 2009 года № 1608-VІ, в соответствии с которым Национальный банк Украины должен был перечислить в государственный бюджет несуществующие 9,8 млрд. грн. На нереальности такого прогноза настаивал и сам Национальный банк Украины», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Однако, учитывая утверждение Советом Национального банка Украины превышения его доходов над расходами в сумме 608,2 млн. грн., он считает возможным подписать закон Украины № 175 8-VI по предотвращению распространения гриппа.

В то же время Президент отмечает ряд рисков при применении этого закона на практике.

Во-первых, отметил он, на сегодняшний день действующими являются два закона об использовании превышения доходов НБУ над его сметными расходами на общую сумму, которая превышает утвержденные Советом Национального банка прогнозы в несколько раз. Следовательно, направление этих средств для обеспечения наиболее важных государственных расходов нуждается в немедленном согласовании с Кабинетом министров Украины для их распределения.

Во-вторых, оба упомянутых выше законы предусматривают целевое использование полученных бюджетом от Национального банка Украины средств, отметил Президент.

«Вместе с тем существующая практика использования правительством средств на предусмотренные упомянутыми законами направления свидетельствует о том, что имеют место случаи нецелевого или неполного использования полученных средств», - напомнил В.ЮЩЕНКО.

Он привел пример, когда из целевого размещения трехлетних ОВГЗ для финансирования мероприятий подготовки к Евро-2012 в 383,5 млн. грн. целевым образом были использованы лишь 200,0 млн. грн. Также не использованы по утвержденным направлениям свыше 177 млн. грн. из 550 млн. грн. Резервного фонда, выделенных решениями правительства от 28 апреля и 30 октября 2009 года для проведения первоочередных мероприятий по недопущению, а затем - преодолению распространения заболевания, вызванного вирусом гриппа А/Н1N1/Калифорния/04/09, и острых респираторных заболеваний.

Кроме того, обеспечение целевого использования средств осложняется необходимостью принятия целого ряда решений правительства, в частности, касающихся проведения закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства без применения тендерных процедур, предварительной оплаты товаров, работ и услуг, которые будут поставлены, выполнены, предоставлены на протяжении следующего бюджетного периода, отметил Президент.

С учетом изложенного он настаивает на необходимости проведения консультаций Национального банка Украины и правительства по выполнению законов об использовании превышения доходов НБУ над его сметными расходами. По результатам этих консультаций должен быть определен порядок направления средств их конечным получателям со строгим соблюдением их целевого использования.

О результатах проведенной работы Президент просит доложить лично на протяжении 5 дней.