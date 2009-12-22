В США отзывают вакцину от гриппа H1N1
09:39, 22 декабря 2009Страна
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Уровень антигенов ниже
Санофи-Пастер отзывает около 800 000 доз моновалентной детской вакцины от гриппа H1N1. Это связанно с тем, что уровень антигенов в вакцине оказался ниже, чем этого требует "Центр по Контролю за Заболеваемостью США". Данная партия вакцины предназначалась для для детей в возрасте от 6 до 35 месяцев.
Вместе с тем, сообщается, что это небольшое уменьшение количества антигенов вряд ли приведет к клинически значимому сокращению иммунного ответа и поэтому нет необходимости в ревакцинации лиц, получивших вакцину этих партий.
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