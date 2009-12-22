Отруби пшеницы эффективно снижают давление

В Японии разработан недорогой способ получения из побочного продукта мукомольного производства - отрубей пшеницы - пептидов, эффективно снижающих кровяное давление. Важное открытие, как сообщают токийские СМИ, принадлежит 46-летнему Ёити Ногате, ведущему научному сотруднику центра исследований в сфере сельского хозяйства региона Кинки.

Как утверждает ученый, ему удалось найти "весьма недорогой способ получения значительного количества пептидов из массы, которая образуется из смешанных с водой пшеничных отрубей". Сам процесс выделения этих полезных органических веществ, обладающих биологической активностью, "происходит при температуре воды до 40 градусов по Цельсию". Необходимым условием также является "поддержание определенного уровня кислотности /pH3.2/". По словам Ногаты, "в такой среде белки, вырабатываемые содержащимся в отрубях ферментом или энзимом, самораспадаются". При этом становится возможным "выделить до шести видов пептидов, быстро нормализующих давление крови".

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