10 правил здоровой активной жизни

09:11, 22 декабря 2009
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Двигайтесь!

С растущими темпами ожирения и тревожного распространения пассивного образа жизни среди канадцев актуальность контроля здоровья никогда ещё не была столь важной для страны. Эксперты Канадской ассоциации физиотерапии призывают жителей страны в наступающем году сделать значимые и долгосрочные изменения в образе жизни и особенно в физической активности. Для поощрения таких целей специалисты составили 10 правил, которые должны помочь поддержать здоровье нации.

1. Двигайтесь – приучайтесь к упражнениям, которые включают активность для улучшения работы сердечно-сосудистой системы, укрепления мускулов и костной ткани, избавляют от стресса и повышают физическую выносливость.

2. Заставляйте ваших детей двигаться – они нуждаются в 90 минутах физической активности каждый день. По крайней мере 30 минут надо посвящать аэробным упражнениям. Подавайте им пример и увлекайте спортом - ожирение является наиболее серьёзной угрозой для здоровья нынешних детей и молодёжи.

3. Играйте с детьми в безопасных местах и избегайте травм: все виды спорта и активных игр, несущие в себе риск травмы головы, должны включать специальное защитное снаряжение. Физиологи советуют разогревать тело лёгкой разминкой перед спортом, а потом охлаждать мышцы во избежание растяжений.

4. Сидите прямо при работе за компьютером, держите правильную осанку, делайте перерывы и вставайте с кресла, чтобы пройтись по офису.

5. Будьте реалистичными при постановке целей по изменению образа жизни и похудению: если вы ожидаете достичь хороших результатов слишком быстро, вы заранее настраиваете себя на неудачу. 

6. Начинайте заниматься физической активностью медленно и постепенно: если вы давно не занимались зарядкой, чрезмерные нагрузки могут только навредить телу.

7. Выбирайте тот вид спорта, который приносит вам радость, тогда вы с большей вероятностью будете заниматься им дольше и на регулярной основе.

8. Заручитесь поддержкой семьи, друзей и лечащего доктора – они дадут вам дополнительные стимулы для достижения успехов.

9. Записывайте прогресс физических занятий и отмечайте достижения.

10. Делайте себе подарки каждый раз, когда спортивная цель достигнута, только не вознаграждайте себя вкусненьким, которое сведет «на нет» все ваши достижения.

aksakal.info

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