Феномен львовского села: за 100 лет ни одного больного

Феноменом Салашкивской сельской школы во Львовской области, где за сто лет ее существования никто не болел гриппом или простудами, ни разу не было карантина, заинтересовались украинские эпидемиологи. Узнали об этой школе случайно из-за протеста директора Галины Андрушко, выступившей против решения Кабмина о введении всегосударственного карантина в средних и высших учебных заведения из-за гриппа. Тогда, в середине ноября страну охватил страх из-за неизвестного смертельного вируса, распространявшегося в западных областях Украины. Опустели улицы городов, жители надели марлевые повязки, штурмовали аптеки, раскупая лекарства, с прилавков исчез лук и чеснок. В райцентре Яворов, что в 3 километрах от села Салашек с необыкновенной школой, заболело почти 10 тысяч жителей, а здесь в сосновом бору у украино-польской границы тишина и спокойствие - ни одного больного.

"Все сто учеников первых-девятых классов здоровы, а тут приходит указание закрыть школу, надеть маски и сидеть дома. Ну как тут не возмутиться, - рассказывает директор Галина Андрушко. - Поэтому и обратилась впервые в Киев, сказала, что карантин надо вводить там, где бушует эпидемия, однако мне коротко ответили - выполняй приказы. Вот и просидели дома три недели дети без толку".

"Село Салашки небольшое - 200 дворов, но никто здесь не жалуется на здоровье. В фельдшерско-акушерский пункт обращаются лишь женщины, когда рожать собираются, либо кто-то травмируется", - сказал местный врач Владимир Витвицкий. Он и сам не может объяснить эпидемиологам источники здоровья селян. Ну есть во дворе школы древний колодец, где, по поверью, целебная вода, да сосновый лес рядом. "Вот и все, чем можем похвастаться", - делится врач. А эпидемиолог Христина Гарапко считает, что "это село практически в центре Европы стоит того, чтобы внести в национальную Книгу рекордов. Ведь сто лет здесь никто не болеет. Изучив и научно обосновав его опыт, можно победить смертоносные эпидемии более простыми и эффективными методами. Может и правда стоит внедрить опыт Салашки в детских и школьных учреждениях Украины и лечить простуды вытяжками из хвойных деревьев, а не химией". Это сейчас выясняют медики.

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