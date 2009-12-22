Кому противопоказана квашеная капуста

Прием свежей капусты противопоказан: при панкреатите, после хирургических операций на брюшной полости и грудной клетке.

Не рекомендуется есть свежую белокочанную капусту при заболеваниях щитовидной железы, при особо сильных обострениях язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при желудочно-кишечных кровотечениях.

Надо быть осторожнее с приемом капусты и тем, у кого выявлен острый энтероколит, сопровождающийся поносом.

Сок белокочанной капусты не стоит пить при повышенной кислотности желудочного сока (стимулирует секрецию желудочных желез), симптомах «раздраженного желудка».

Квашеная капуста не слишком полезна при язвенной болезни, гастрите и панкреатите.

Большое количество квашеной капусты из-за содержания поваренной соли вредит гипертоникам, людям с заболеваниями почек и печени. Для таких больных капусту необходимо отмывать от рассола или заквашивать с минимальным количеством соли - 10 г на 1 кг капусты.

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