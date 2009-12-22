Как хорошо выспаться и не клевать носом весь день

Старая, как мир, истина – чтобы не клевать носом весь день, надо хорошо выспаться. Что для этого нужно? Перед сном – стакан теплого молока с ложкой меда, теплый, но не горячий душ, никаких ужастиков, ссор или обсуждения рабочих проблем – словом, всего того, что может вывести нас из душевного равновесия. Еще - кровать с достаточно жесткой поверхностью, легкое одеяло (зачастую к нарушениям сна ведет именно перегрев). Оптимальная температура для спальни – 16-18 градусов, так что незадолго до сна стоит либо хорошо проветрить комнату, либо просто оставить на ночь приоткрытой форточку. Хорошему сну мешает и слишком сухой воздух. В этом случае незаменимым помощником окажется ионизатор, даже самый маленький. Как вариант – прикрыть на ночь батареи мокрой простыней или полотенцем.

Вряд ли кому-то не знакома ситуация, когда звон будильника «вырывает» из сна. После этого прийти в себя бывает очень непросто, и ощущение разбитости, недосыпа остается на весь день. Вроде бы и поспать удалось 7, 8 часов, а бодрости все равно нет. Все просто: во время сна чередуются так называемые фазы:

• «быстрая» (человек, разбуженный в это время, как правило, помнит сон; учащаются дыхание и пульс, могут подергиваются руки и ноги, двигаться зрачки; занимает в среднем 10-15 минут);

• «медленная» (сон, наоборот, вспомнить очень трудно или же вообще невозможно).

Если человека разбудить во время «быстрой» фазы, то, скорее всего, самочувствие днем у него будет оставлять желать лучшего, если же во время «медленной» – подъем будет легким, да и днем сонливость вряд ли одолеет. Ученые давно подметили это явление и дали ему объяснение - цикл «медленный-быстрый сон» занимает около полутора часов. (Если есть желание выяснить именно «свое» время, можно попросить кого-то из близких понаблюдать за вами, когда вы спите и отметить длительность той или иной фазы). Если же брать стандартные полтора часа, то нехитрые вычисления покажут, что, если вы легли в полночь, то проснуться будет куда проще в шесть или в половине восьмого утра, а, допустим, не в семь или полседьмого.

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