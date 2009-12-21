В Донецкой области грипп A/H1N1 подтвержден уже у 234 больных

В Донецкой области пандемичный вариант гриппа A/H1N1 на сегодняшний день подтвержден уже у 234 больных. (На 18 декабря данная форма гриппа была подтверждена у 216 человек).

Как сообщили УНИАН в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции, в регионе продолжаются усиленные противоэпидемические, санитарно-гигиенические и дезинфекционные мероприятия в детских, учебных и оздоровительных учреждениях, а также учреждениях социального обслуживания населения и больницах, с целью предотвращения занесения и распространения пандемичного гриппа.

Осуществляется постоянный контроль над выполнением противоэпидемических мероприятий на объектах эпидемического риска.

С 21 декабря постановлением и.о. главного государственного санитарного врача Донецкой области Ларисы ГУСЕВОЙ во избежание распространения заболеваемости учащихся гриппом и ОРВИ введены внеочередные каникулы во всех учебно-воспитательных учреждениях области.