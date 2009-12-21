Эпидемия гриппа унесла жизни уже 545 украинцев
15:45, 21 декабря 2009Страна
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За последние сутки умерли 6 человек
В Украине эпидемия гриппа и острых респираторных заболеваний по состоянию на 20 декабря унесла жизни уже 545 лиц.
Как сообщает пресс-службе Министерства здравоохранения, в том числе за последние сутки умерли 6 человек.
В целом в Украине с начала эпидемии гриппом и ОРЗ заболели 3 млн. 044 тыс. 929 лиц, за последние сутки 18 тыс. 922 лица.
Госпитализированы с начала эпидемии 173 тыс. 443 украинцев, за последние сутки – 2 тыс. 367 лиц.
Эпидемический порог превышен в Крыму, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Черкасской областях и в Севастополе.
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