Завтра в Украине до 8° тепла

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков, только на западе небольшой снег, днем с переходом в дождь, в Закарпатье умеренные осадки, днем кое-где налипание мокрого снега, гололед.

На дорогах гололедица. Ночью и утром в западной и южной части местами туман, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, днем на западе отдельные порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с. Температура ночью 13-18°, в восточных и центральных областях до 22° мороза, днем 3-8°, на западе 0-5° мороза; в Крыму ночью 4-9° мороза (на побережье 0-5° тепла), днем 3-8° тепла.

В Киевской области во вторник существенных осадков не ожидается. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 3-8° мороза. В Киеве температура ночью 15-17°, днем 3-5° мороза.