Младенцам лучше спать на спине

Замечено, что благодаря введению с 1994 года в клиниках консультационных программ о положении ребёнка во время сна в Америке удалось сократить число детских смертей от данного синдрома. Исследователи считают, что правильный совет доктора в отношении детского сна чрезвычайно важен для родителей. Благодаря медицинским консультациям в стране число грудничков, которые спят на спине, возросло с 25 до 70 процентов, а уровни смертности от синдрома упали на более чем 50%, сообщают эксперты.

Врачи решили выяснить, какие факторы влияют на решение родителей, следовать или нет рекомендации укладывать ребёнка спать на спине. Опрос проводился ежегодно с 1993 по 2007 год. Между 1993 и 2001 годами число родителей, которые укладывали малыша спать на спине, значительно увеличилось, а с 2001 года стабилизировалось. Между 2003-2007 годами лишь около 54% опрошенных родителей сообщили, что их педиатр рассказал о данной рекомендации. Клиницисты убеждают родителей и педиатров соблюдать правило, согласно которому младенцы всегда должны спать на спине и на твёрдом матрасе, даже во время краткосрочной дремоты.

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