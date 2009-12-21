Как не замерзнуть в лютые морозы

Прежде всего, если мы собрались выходить на улицу, все-таки в морозную погоду, перед выходом на улицу, неплохо бы выпить теплый час с травами или без трав, чтобы немножко себя согреть изнутри.

Алкоголь в мороз употреблять крайне нежелательно, потому что человек, который немножко выпил алкоголя, у него нарушаются все процессы терморегуляции, и он может просто не понять, что он замерз. Это первое.

Второе. Одеваться нужно по принципу капусты. Давайте забудем про сапоги на каблуках, про короткие куртки, про брюки с заниженной талией – оставим все эти модные штучки до весны, а сейчас будем одеваться, как капуста. Первый принцип - многослойность одежды, второй принцип - нижнее белье должно быть из хлопчатобумажной ткани.

Надо быть особенно осторожным людям с хроническими заболеваниями. В морозы происходит смена атмосферного давления, это повышенная нагрузка на сосуды. Безусловно, необходимо обратиться к доктору, чтобы он откоррегировал терапию. А так, надо постараться в это время избежать приема острой, соленой пищи, которая может привести к подъему давления, постараемся избежать стрессовых ситуаций.

И будем себя регулярно тренировать: холодная погода - это не повод оставаться дома, небольшие прогулки, даже в холодное время, полезны. Если нет в данный момент обострения хронических заболеваний, сердечнососудистых или дыхательных путей, гулять по чуть-чуть несколько раз в день.

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