Чем полезна квашеная капуста?

Некогда в Древнем Риме капусту подавали патрициям после роскошных обедов как изысканное лакомство. Древние историки Катон и Плиний, врачи Диоскорид, Гален и Авиценна пели этому овощу восторженные дифирамбы. Эту хвалу капусте воздают совсем недаром. Употребление капусты в пищу укрепляет организм, усиливает устойчивость ко многим заболеваниям, устраняет бессонницу и головные боли. Современные ученные объясняют это тем, что она содержит почти весь набор витаминов, и в частности противоязвенный витамин U, фитонциды, ферменты, соли калия, кальция, фосфора, серы, железа, йода.

Клетчатка капусты улучшает моторную деятельность кишечника и оказывает положительное влияние на развитие полезной кишечной микрофлоры. Кроме того, клетчатка способствует выведению из организма шлаков и холестерина что предупреждает заболевание атеросклерозом.

«Санитар кишечника» - так называют квашеную капусту, потому что в ней содержатся молочная и уксусная кислоты, подавляющие развитие гнилостных бактерий. Из капусты в рассол переходит много полезных веществ, поэтому его используют как диетический продукт, обладающий целебными свойствами. Его пьют для улучшения аппетита, при болезнях печени, хронических запорах, геморрое

Широко известно употребление рассола при похмельном синдроме. Народная мудрость гласит: «Съешь капусту перед питьем - не опьянеешь, съешь после - разгонишь хмель».

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