Культурная жизнь спасает мужчин от депрессии

Мужчины, интересующиеся искусством и духовными ценностями, значительно реже подвергаются депрессии, утверждают норвежские ученые. Об этом пишет The Daily Telegraph.

В исследовании сотрудников Норвежского института науки и технологий приняли участие около 50 тысяч человек. В качестве примера ученые приводят увлечение музыкой, театром, рисованием и другими видами искусства, как в активной, творческой форме, так и в созидательной. Это способствует социализации мужчины, расширению кругозора и вовлечению в общественную жизнь, что в конечном итоге приводит к уменьшению риска появления психических расстройств.

Ученые утверждают, что подобные увлечения влияют на настроение людей гораздо больше, чем хороший достаток и квартира.

Аналогичной связи между подверженностью депрессиям и культурной жизнью у женщин ученые найти не смогли, однако установили, что культурная образованность положительно влияет на настроение как мужчин, так и женщин.

Lenta.ru