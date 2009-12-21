Крепкий ли у тебя иммунитет? Тест

Предлагаемый вашему вниманию тест, разработанный немецкими учеными Института общей и клинической патологии. Он позволит вам определить возможности вашей иммунной системы, а, в случае необходимости, провести корректировку привычного образа жизни. Для этого вам необходимо ответить на предлагаемые вопросы и подсчитать набранные баллы, после чего вы сможете ознакомиться с мнением специалистов по поводу состояния вашей иммунной системы.

1. Доводилось ли вам испытывать чувство разбитости даже в том случае, если накануне вы вовремя легли спать?

- такое случается редко – 2 балла;

- это происходит с завидной регулярностью – 5 баллов;

- это постоянное ощущение – 9 баллов.

2. Часто ли вам приходится «перехватывать» пищу «на ходу» или же сидеть на низкокалорийной диете? - нет, это не для меня – 0 баллов;

- да, такое периодически случается – 2 балла;

- да, к сожалению – 8 баллов.

3. Вам сложно выслушивать длинные разговоры, или улавливать ход дискуссии? - однозначно – 10 баллов;

- такое случается – 5 баллов;

- такое происходит в исключительных случаях – 0 баллов.

4. На вас оказывают негативное влияние любые погодные изменения, днем у вас присутствует единственное желание скорее добраться до постели, вы постоянно зеваете? - да, такое случается довольно часто – 9 баллов;

- такое иногда наблюдается – 6 баллов;

- нет, такого не происходит, или же очень редко – 0 баллов.

5. Принимаете ли вы какие-нибудь лекарственные препараты? - да, к сожалению, мне приходится делать это ежедневно – 8 баллов;

- иногда приходится – 4 балла;

- редко, практически никогда этого не делаю – 0 баллов.

6. У вас не возникает желания выходить из дома без особой надобности, вы не принимаете приглашений в гости, находитесь в заторможенном состоянии? - о, это постоянное мое состояние – 10 баллов;

- да, такое иногда происходит – 5 баллов;

- нет, это случается очень редко - 0 баллов.

7. Надолго ли у вас затягивается кашель при заболеваниях? - да, это длительный процесс – 7 баллов;

- всякое случается – 5 баллов;

- нет, такого не происходит – 0 баллов.

8. Легко ли вам подхватить насморк?

- очень легко – 10 баллов;

- все зависит от обстоятельств – 5 баллов;

- нет, им я практически не страдаю – 0 баллов.

9. Занимаетесь ли вы спортом?

- конечно, делаю это регулярно – 0 баллов;

- случается время от времени – 3 балла;

- нет, это не для меня – 10 баллов.

10. Отличается ли ваша кожа сухостью и шелушением? - да, к сожалению – 10 баллов;

- такое происходит иногда – 5 баллов;

Если сумма набранных вами баллов не превышает тридцати одного, то вас можно поздравить, так как ваш иммунитет отличается стабильностью и на него вполне можно положиться. Даже в том случае, если в зимнее время года вам и придется столкнуться с ОРВИ, то скорее всего, заболевание пройдет быстро и в легкой форме, без осложнений. В этом случае остается вам лишь дать один совет: старайтесь и дальше поддерживать иммунитет в том же состоянии и следить за своим здоровьем с той же тщательностью.

Если же результат составил от тридцати двух до шестидесяти одного балла, то вам следует соблюдать осторожность, так как иммунитет находится в опасности, хотя на данном этапе он пока функционирует неплохо. Тем не менее, уже сейчас следует предпринять соответствующие меры по его укреплению. Старайтесь вести здоровый образ жизни, питайтесь правильно и больше времени проводите на свежем воздухе. Также, вам рекомендуется прием витаминных и общеукрепляющих средств, это могут быть свежевыжатые соки, отвар шиповника, настойки элеутерококка, заманихи, женьшеня.

Сумма набранных вами баллов составила от шестидесяти двух до девяноста баллов? Тут можно сказать только одно, что ваша иммунная система оставляет желать лучшего, а в результате вам часто приходится сталкиваться с недомоганиями различного плана. Помочь себе вы можете лишь в том случае, если основательно пересмотрите свой режим питания, увеличите время, отведенное на сон, откажитесь от приема алкогольных напитков и от курения, а также займетесь проведением закаливающих мероприятий и спортом (достаточно двадцатиминутных ежедневных занятий при открытой форточке). А также, не будет лишним посещение иммунолога, отоларинголога и терапевта.

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