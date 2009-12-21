Зелёный чай снимает депрессию

Зелёный чай в добавление к своим многочисленным целебным свойствам ещё и успешно снимает симптомы депрессии у людей "за семьдесят". Такой результат дали исследования, проведенные группой специалистов японского Университета Тохоку.

Они провели наблюдения за примерно тысячью пожилых, но относительно крепких людей старше 70 лет. В этой контрольной группе примерно 34 проц мужчин и 39 проц женщин имели стойкую склонность к депрессии. Однако среди остающихся оптимистов преобладали люди, которые ежедневно выпивали не менее четырёх чашек зеленого чая.

По мнению исследователей, транквилизирующее /успокаивающее/ воздействуй на мозг человека оказывает аминокислота теанин, обильно содержащаяся в зелёном чае. Теанин часто называют также "химикатом хорошего настроения". Зеленому чаю приписывают и другие полезные свойства - например, понижение давления и подавление процессов, ведущих к появлению раковых заболеваний. Кофе или чёрный чай такого эффекта не имеют, уверяют японские эксперты.

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