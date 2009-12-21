Сенат США утвердит реформу здравоохранения
10:28, 21 декабря 2009Страна
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Обаме удалось собрать большинство
Президенту Обаме удалось заручиться необходимым большинством в сенате для утверждения пакета законопроектов, реформирующих систему здравоохранения в США, сообщает Би-Би-Си.
Консервативно настроенный демократ Бен Нелсон согласился поддержать реформу в обмен на запрет федерального финансирования абортов и дополнительные ассигнования в бюджет его штата Небраска.
Законопроект, который демократы надеются провести через конгресс до Рождества, предоставит доступ миллионам американцев, не имеющих медицинского страхования, к федеральным средствам для оплаты лечения и лекарств.
Однако из законопроекта были изъяты положения о введении государственной службы здравоохранения.
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