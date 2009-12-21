Как защитить избирательные права слепых?

На Прикарпатье реализуется проект «Избирательное право для людей с недостатками зрения».

Внедряет его Ивано-Франковский благотворительный общественный фонд имени короля Юрия при поддержке Фонда содействия демократии Посольства США в Украине, сообщили УНИАН в фонде.

Проект направлен на информирование лишенных зрения людей об избирательном праве Украины, о правах избирателей и тому подобное. В рамках проекта выпущена книга, в которой изложены основные положения избирательного законодательства Украины, напечатанные шрифтом Брайля.

Как отметили в фонде, законодательство Украины гарантирует людям с недостатками зрения участие в избирательном процессе. Но права людей с ограниченными возможностями на доступ к информации, связанной с избирательным правом, часто не реализуются. Проект должен заполнить нишу в информационном пространстве для людей с недостатками зрения, способствовать их общественной и политической адаптации, участию в социальных и политических процессах, происходящих в Украине. Выпущенные книги бесплатно распространены среди представительства Украинского общества слепых в Украине.

Справка УНИАН. Шрифт Брайля - рельефно-точечный шрифт для написания и чтения слепыми, разработанный Луи Брайлем. Шрифт Брайля является общепринятым в мире кодом, которым пользуются для чтения люди с недостатками зрения.