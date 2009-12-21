В Украине от гриппа умерли уже 539 человек

В Украине от гриппа и острых респираторных заболеваний, по состоянию на 19 декабря, умерли уже 539 человек.

В том числе за последние сутки умерли 13 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В целом, в Украине с начала эпидемии гриппом и ОРЗ заболели 3 млн. 026 тыс. 007 человек, за последние сутки - 46 тысяч 681 человек.

Госпитализированы с начала эпидемии 171076 украинцев, за последние сутки – 3209 человек.

Эпидемический порог превышен в Крыму, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Черкасской областях и в Севастополе.

Относительно благополучная эпидситуация лишь в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. В остальных регионах отмечается приближение к эпидемическому порогу.