Витамин С повышает риск развития возрастной катаракты

Женщины, принимающие большие дозы витамина С, увеличивают риск развития у них возрастной катаракты.

Более восьми лет ученые из Каролинского института (Швеция) наблюдали за 24 600 взрослыми женщинами. Результаты показали, что те испытуемые, кто регулярно или периодически потреблял пищевые добавки, содержавшие 1000 мг витамина С в одной дозе, на 25% чаще прочих вынуждены были удалять возрастную катаракту.

Те же, кто принимал большое количество на протяжении десяти лет и дольше, или пил витаминные добавки в возрасте 65 лет и старше, или совмещал прием аскорбинки с заместителями гормонов и кортикостероидами, подвергались еще большему риску возникновения офтальмологического заболевания.

При этом исследователи отмечают, что такой эффект имеет только аскорбинка в пищевых добавках, а витамин С, который женщины получают из овощей и фруктов, никак не влияет на развитие катаракты.

Напомним, что витамин С может снижать эффективность лекарств от рака. Виной тому — защитное воздействие, которое производит аскорбиновая кислота на митохондрии внутри раковых клеток. Лечение рака основано именно на разрушении митохондрий: в поврежденном виде они посылают раковым клеткам сигнал к самоуничтожению. Защищая митохондрии, витамин С препятствует реализации потенциала лекарств на полную мощь.

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