Шампанское полезно для здоровья

Уже через две недели вся страна соберется у своих телевизоров и наполнит бокалы шампанским. Эта любимая всеми традиция не меняется уже несколько десятилетий. Теперь еще и выяснилось, что игристые вина хорошо влияют на сердце.

Группа ученых из университета Ридинга, Великобритания, выяснила, что в шампанском содержится полифенол, растительный химикат, расширяющий кровяные сосуды и уменьшающий напряжение в сердце и в мозге.

По мнению исследователей один из химических элементов, которой содержится в игристом вине, положительно влияет на состояние внутренних органов.

"Мы выяснили, что пара бокалов шампанского в день благотворно влияет на стенки кровеносных сосудов, что снижает риск заболевания сердца", - сказал руководитель исследования доктор Джереми Спенсер.

Причем, по мнению исследователей, это относится не только к хорошему дорогому шампанскому, но и к более дешевым игристым винам, таким как кава и просекко. Полифенол повышает уровень окиси азота в крови, что приводит к расширению сосудов. И стоить отметить, что уровень содержания полифенола высок в красном вине, но не в белом. Шампанское чаще всего делается из смеси различных сортов красного винограда - пино менье, пино нуар и белого шардоне.

По словам доктора Джереми Спенсера, вопрос заключался в том, будет ли оказывать шампанское тот же эффект, что и красное вино, или же будет действовать так же слабо, как белое. Полифенол содержится также в чае, оливковом масле, луке, луке-порее, брокколи и чернике, однако, как заметил доктор Спенсер, "польза такая же, но, похоже, это совсем не так весело".

Кстати, интернет-издание "Вокруг света" в этом году писало, что наблюдение за мужчинами в Японии показало, что умеренное употребление слабоалкогольных напитков в сочетании с высоким уровнем социальной поддержки снижает риск возникновения сердечных заболеваний. Под умеренным потреблением подразумевается прием до 299 граммов алкоголя в неделю. Известно также, что маленький стакан вина (125 граммов), выпиваемый ежедневно, может помочь женщинам предотвратить развитие старческого слабоумия. Вино улучшает память и повышает скорость мышления у пожилых людей. Такой вывод был сделан на основе исследования 5800 человек в возрасте от 70 до 82 лет. Все испытуемые прошли тесты на запоминание и языковые тесты. У мужчин результаты были похожими, а наилучшие показатели продемонстрировали женщины, выпивающие от 1 до 7 стаканов вина в неделю.

Кроме того, ранее испанские ученые провели опрос, результаты которого доказывают, как считают ученые, что выпивка сокращает риск сердечных заболеваний для мужчин на 30%, притом большое количества алкоголя действует еще лучше. Однако они предупредили, что, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (World Health Organization), 76 млн из 2 млрд человек, пьющих алкоголь, имеют проблемы со здоровьем. Роберт Саттон, профессор хирургии Ливерпульского университета, Великобритания, сообщил, что в исследовании есть "дыры" и его нельзя воспринимать как рекомендацию пить побольше для улучшения здоровья: "Это … исследование базируется на ответах респондентов, пьющие много люди говорили, что у них меньше сердечных болезней, но вполне вероятно, что пьющие много люди просто меньше посещают врачей и не знают о своих болезнях".

В свою очередь группа ученых из Национального института общественного здоровья в Копенгагене, Дания, обследовав людей, ведущих активный образ жизни, выяснила, что комбинация алкоголя и физических нагрузок уменьшает риск сердечных заболеваний, если человек выпивает умеренно. Ученые из Великобритании после этого заявили, что исследование не должно провоцировать людей больше пить, т.к. слишком много алкоголя все-таки разрушает организм.

Кому из этих ученых доверять, а кому нет - решать Вам. Но все же согласитесь приятно думать о пользе для сердца, выпивая лишний бокал шаманского на новый год.

С наступающим, Вас!

pmoney.ru