Севастополь: карантин в школах и вузах продлен до 25 декабря

В Севастополе до 25 декабря продлен карантин в школах, вузах и детских садах.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на заседании городской чрезвычайной противоэпидемической комиссии.

Комиссия приняла решение о продлении до 25 декабря карантина в общеобразовательных учебных заведениях всех типов, в учреждениях профтехобразования, в высших учебных заведениях всех уровней аккредитации, а также во внешкольных учебных заведениях города.

Кроме того, предусмотрены меры по ужесточению требований к исполнению противоэпидемического режима в школах-интернатах, дошкольных учебных учреждениях и детских домах.

На заседании комиссии рассмотрена эпидемическая ситуация в городе. В частности, отмечено, что со дня проведения ежедневного мониторинга (с 30 ноября) гриппом и ОРВИ заболело 19 тыс. 997 человек, в том числе гриппом - 401 человек. Интенсивный показатель на 10 тысяч населения составил 139,8, превышение эпидпорога составляет 39,8%. По сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость выросла на 36,9%, причем 61,3% среди заболевших составляют дети.

Также на заседании комиссии сообщили, что на сегодня в Севастополе против гриппа привиты 2 тыс. 321 человек, в том числе за средства местного бюджета – 1 тыс. 531. Из числа привитых 84,1% составляют лица из группы риска. С момента начала ежедневного мониторинга в городе зарегистрированы 5 случаев летального исхода.

Как сообщал УНИАН, карантин в Севастополе был объявлен 11 декабря, на период с 11 по 20 декабря.