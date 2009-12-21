В Донецкой области от переохлаждения погибли 7 человек.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на данные Главного управления здравоохранения ОГА.

Кроме того, 34 человека находятся в стационарных отделениях 12 городов и районов области с диагнозом «обморожение и переохлаждение».