В Донецкой области от переохлаждения погибли 7 человек

08:41, 21 декабря 2009
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34 человека - в стационарах

В Донецкой области от переохлаждения погибли 7 человек.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на данные Главного управления здравоохранения ОГА.

Кроме того, 34 человека находятся в стационарных отделениях 12 городов и районов области с диагнозом «обморожение и переохлаждение».

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