В Крыму на карантин закрыты 117 школ

В Крыму на карантинзакрыты 117 из 580 общеобразовательных школ.

Как сообщили УНИАН в крымской СЭС, «акцент идет по Евпаторийскому и Бахчисарайскому регионах. Введены ограничительные мероприятия».

Школы Евпатории с сегодняшнего дня закрыли на недельный карантин из-за острых респираторных вирусных инфекций. «Такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям», - сообщила по телефону УНИАН руководитель пресс-службы исполнительного комитета Евпаторийского городского совета Елена ГАРМАШОВА. «Закрыты школы, секции, кружки. Детские сады работают, там заболеваемость меньше, чем в школах», - сказала Е.ГАРМАШОВА.