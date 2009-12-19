Херсонщина: в 5 районах и областном центре объявлен карантин

В пяти районах Херсонский области и городе Херсон с 21 декабря объявлен карантин.

Как сообщили УНИАН в Управлении по делам прессы и информации Херсонской облгосадминистрации, такое решение было принято сегодня на заседание государственной чрезвычайной противоэпидемической комиссии.

Как отмечалось на заседании, на территории отдельных административно-территориальных единиц области сейчас наблюдается рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. В частности, эпидемический порог превышен в городе Херсон, Белозерском, Высокопольском, Геническом, Нововоронцовском и Скадовском районах. Учитывая сложную эпидемическую ситуацию в этих районах и областном центре введены дополнительные ограничительные меры.

Комиссия обязала глав районных государственных администраций, городских председателей городов областного значения, управления образования и науки ОГА на территориях, где превышен эпидемический порог, с 21 по 30 декабря приостановить учебный процесс во всех учебных заведениях, за исключением детских дошкольных и других заведений закрытого типа, учитывая, что в дальнейшем ученики будут находиться на зимних каникулах.

Кроме того, в пресс-службе мэрии Херсона сообщили, что на этой неделе эпидемическая ситуация с заболеваемостью жителей города гриппом и ОРВИ значительно ухудшилась, количество больных, по сравнению с предыдущей неделей, увеличилось в 2,5 раза. Эпидпороговый показатель превышен на 43%. Больше всего среди больных детей – 73,8%, из которых 48,2% - ученики школ.