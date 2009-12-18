В Донецке прохожий спас 5-летнюю девочку, провалившуюся в сугроб

В Донецке прохожий спас 5-летнюю девочку, которая провалилась в сугроб и не могла самостоятельно из него выбраться.

Как пишет газета «Донецкие новости», 23-летний житель Донецка услышал, как из сугроба доносятся плач и просьбы о помощи. Когда мужчина подошел поближе, то увидел маленькую девочку, которую практически полностью засыпало снегом. Девочка рассказала, что живет неподалеку, в частном секторе. По словам ребенка, родители отпустили ее поиграть во дворе, она хотела выйти на улицу, а добраться обратно домой уже не смогла. Мужчина отнес ребенка домой.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря на территории Донецкой области выпала декадная норма снега. Из-за сильного снегопада в области объявлена чрезвычайная ситуация регионального масштаба. В регионе вторые сутки ликвидируют последствия ненастья.