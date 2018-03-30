Как воспитать лидера?
Кто из родителей не хочет, чтобы ребенок в будущем стал успешным предпринимателем или руководителем?! Но к этому нужно готовить...
Кто из родителей не хочет, чтобы ребенок в будущем стал успешным предпринимателем или руководителем?!
С самого детства бабушки и дедушки водят деточку на всевозможные развивающие кружки, а родители нанимают репетиторов и берут частных спортивных тренеров. На родительских собраниях в школе преподавателей просят об индивидуальном подходе к каждому учащемуся.
Все перестраивается под ребенка - родительские жизни, учебная программа, семейный уклад. Уверенность в своих силах ребенок черпает путем быстрого подключения родственников ко всем своим проблемам. Конфликт в школе с одноклассниками – мама или папа по первой жалобе мчатся в школу улаживать, мирить, журить обидчика.
А в результате развития такой индивидуальности мы получаем развитого эгоиста. Уникальную одиночку с полным отсутствием навыков эффективного общения и умения взаимодействовать с другими.
Проблема в том, что руководитель должен обладать не только высоким уровенем образования, но и определенными чертами характера. В наших школьных программах нет уроков, воспитывающих дух, упорство, выносливость, способность всем коллективом достигать поставленной цели!
Какая учебная система признана самой эффективной для воспитания руководителей?
Английское образование считается одним из лучших в мире. Школы туманного Альбиона вот уже 180 лет успешно воплощают в жизнь идею Томаса Арнольда. Главное для учащегося формирование характера!
Цели обучения имеют следующую приоритетность:
Моральные принципы
Джентльменское поведение
Умственные способности (Обратите внимание! На последнем месте!)
Чем формируется характер и укрепляется здоровье?
Спортом. Никаких индивидуальных видов типа гимнастики, атлетики! Только командные игры. Все игроки объединены одной идеей. Здоровое соперничество развивает «командный дух» и верность «своим». Результат не персональный, а общий. Не отдельные «звезды» в команде, а «звездная команда»! Одиночка не выживет в месиве борьбы – только круговая поддержка приведет к победе.
Индивидуальность проявляется лишь в правильно отведенной роли в игре с учетом сильных качеств. Оптимальная расстановка игроков, анализ слабых сторон, выстраивание защиты гарантирует практические навыки «2 в 1» как руководителя, так и прекрасного исполнителя.
Принятие правил игры, дисциплина ложатся в основу формирования моральных принципов и «джентльменского поведения». А спортивная этика, «честная игра» является мерилом порядочности. Хороший игрок в школьной команде приобретает задатки руководителя в любой области!
Для закалки духа еще необходима изоляция от внешнего мира, семьи за стенами школы. Только проживание в интернате дает возможность основательно узнать друг друга, сдружиться, научиться самостоятельно решать конфликты. Спартанские условия жизни (холод и голод) воспитывают столь ценные качества характера, как выносливость и самообладание.
Только в совокупности строгого быта и игре в команде, оттачивается заготовка характера будущего руководителя. Дальнейшая резьба и шлифовка за институтом.
Многие родители туманно представляют качества босса, которого хотят взрастить. Это умение работать с информацией и общаться с людьми, ставить себя на место другого, чтобы знать, что можно требовать от данного человека. Создавать атмосферу, способствующую успеху дела, вести к цели коллектив, быть ответственным, настойчивым и заражать энергией сотрудников.
Как вы воспитываете своего ребенка? Как готовите его к будущему участию в общественной и культурной жизни? Будут ли те качества, которые вы сейчас воспитываете в ребенке, необходимыми ему, когда он повзрослеет? Если да, продолжайте в том же духе.
Готовьте ребенка к будущему о котором вы для него мечтаете!