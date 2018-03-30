Как воспитать лидера?

Кто из ро­ди­те­лей не хо­чет, что­бы ре­бе­нок в бу­ду­щем стал успеш­ным пред­при­ни­ма­те­лем или ру­ко­во­ди­те­лем?!

С са­мо­го дет­ст­ва ба­буш­ки и де­душ­ки во­дят де­точ­ку на все­воз­мож­ные раз­ви­ва­ю­щие круж­ки, а ро­ди­те­ли на­ни­ма­ют ре­пе­ти­то­ров и бе­рут част­ных спор­тив­ных тре­не­ров. На ро­ди­тель­ских со­бра­ни­ях в шко­ле пре­по­да­ва­те­лей про­сят об ин­ди­ви­ду­аль­но­м под­хо­де к каж­до­му уча­ще­му­ся.

Все пе­ре­ст­ра­ива­ет­ся под ре­бен­ка - ро­ди­тель­ские жиз­ни, учеб­ная про­грам­ма, се­мей­ный уклад. Уве­рен­ность в сво­их си­лах ре­бе­нок чер­па­ет пу­тем быст­ро­го под­клю­че­ния родст­вен­ни­ков ко всем своим про­бле­мам. Кон­фликт в шко­ле с од­нок­лас­сни­ка­ми – ма­ма или па­па по пер­вой жа­ло­бе мчат­ся в шко­лу ула­жи­вать, ми­рить, жу­рить обид­чи­ка.

А в ре­зуль­та­те раз­ви­тия такой ин­ди­ви­ду­аль­нос­ти мы по­лу­ча­ем раз­ви­то­го эго­ис­та. Уни­каль­ную оди­ноч­ку с пол­ным от­сут­ст­ви­ем на­вы­ков эф­фек­тив­но­го об­ще­ния и уме­ния вза­и­мо­дейст­во­вать с дру­ги­ми.

Про­бле­ма в том, что ру­ко­во­ди­тель должен обладать не толь­ко вы­со­ким уро­венем об­ра­зо­ва­ния, но и опре­де­лен­ными чер­тами ха­рак­те­ра. В на­ших школь­ных про­грам­мах нет уро­ков, вос­пи­ты­ва­ю­щих дух, упор­ст­во, вы­нос­ли­вость, спо­соб­ность всем кол­лек­ти­вом до­сти­гать по­став­лен­ной це­ли!

Ка­кая учеб­ная сис­те­ма при­зна­на са­мой эф­фек­тив­ной для вос­пи­та­ния ру­ко­во­ди­те­лей?

Ан­глий­ское об­ра­зо­ва­ние счи­та­ет­ся од­ним из луч­ших в ми­ре. Шко­лы ту­ман­но­го Аль­био­на вот уже 180 лет успеш­но во­пло­ща­ют в жизнь идею То­ма­са Ар­ноль­да. Глав­ное для уча­ще­го­ся фор­ми­ро­ва­ние ха­рак­те­ра!

Це­ли обу­че­ния име­ют сле­ду­ю­щую при­ори­тет­ность:

Мо­раль­ные прин­ци­пы

Джентль­мен­ское по­ве­де­ние

Умст­вен­ные спо­соб­нос­ти (Об­ра­ти­те вни­ма­ние! На по­след­нем мес­те!)

Чем фор­ми­ру­ет­ся ха­рак­тер и укреп­ля­ет­ся здо­ровье?

Спор­том. Ни­ка­ких ин­ди­ви­ду­аль­ных ви­дов ти­па гим­нас­ти­ки, ат­ле­ти­ки! Толь­ко командные иг­ры. Все иг­ро­ки объ­еди­не­ны од­ной иде­ей. Здо­ро­вое со­пер­ни­чест­во раз­ви­ва­ет «ко­манд­ный дух» и вер­ность «сво­им». Ре­зуль­тат не пер­со­наль­ный, а об­щий. Не от­дель­ные «звез­ды» в ко­ман­де, а «звезд­ная ко­ман­да»! Оди­ноч­ка не вы­жи­вет в ме­си­ве борь­бы – толь­ко кру­го­вая под­держ­ка при­ве­дет к по­бе­де.

Ин­ди­ви­ду­аль­ность про­яв­ля­ет­ся лишь в пра­виль­но отве­ден­ной ро­ли в иг­ре с уче­том силь­ных ка­честв. Оп­ти­маль­ная рас­ста­нов­ка иг­ро­ков, ана­лиз сла­бых сто­рон, вы­стра­ива­ние за­щи­ты га­ран­ти­ру­ет прак­ти­чес­кие на­вы­ки «2 в 1» как ру­ко­во­ди­те­ля, так и пре­крас­но­го ис­пол­ни­те­ля.

При­ня­тие пра­вил иг­ры, дис­цип­ли­на ло­жат­ся в ос­но­ву фор­ми­ро­ва­ния мо­раль­ных прин­ци­пов и «джентль­мен­ско­го по­ве­де­ния». А спор­тив­ная эти­ка, «чест­ная иг­ра» яв­ля­ет­ся ме­ри­лом по­ря­доч­нос­ти. Хо­ро­ший иг­рок в школь­ной ко­ман­де при­о­бре­та­ет за­дат­ки ру­ко­во­ди­те­ля в лю­бой об­лас­ти!

Для за­кал­ки ду­ха еще не­об­хо­ди­ма изо­ля­ция от внеш­не­го ми­ра, семьи за сте­на­ми шко­лы. Толь­ко про­жи­ва­ние в ин­тер­на­те да­ет воз­мож­ность ос­но­ва­тель­но узнать друг дру­га, сдру­жить­ся, на­учить­ся са­мос­то­я­тель­но ре­шать кон­флик­ты. Спар­тан­ские усло­вия жизни (хо­лод и го­лод) вос­пи­ты­ва­ют столь цен­ные ка­чест­ва ха­рак­те­ра, как вы­нос­ли­вость и са­мо­об­ла­да­ние.

Толь­ко в со­во­куп­нос­ти стро­го­го бы­та и иг­ре в ко­ман­де, от­та­чи­ва­ет­ся за­го­тов­ка ха­рак­те­ра бу­ду­ще­го ру­ко­во­ди­те­ля. Даль­ней­шая резь­ба и шли­фов­ка за ин­сти­ту­том.

Мно­гие ро­ди­те­ли ту­ман­но пред­став­ля­ют ка­чест­ва бос­са, ко­то­ро­го хо­тят взрас­тить. Это уме­ние ра­бо­тать с ин­фор­ма­ци­ей и об­щать­ся с людь­ми, ста­вить се­бя на мес­то дру­го­го, что­бы знать, что мож­но тре­бо­вать от дан­но­го че­ло­ве­ка. Со­зда­вать ат­мо­сфе­ру, спо­собст­ву­ю­щую успе­ху де­ла, вес­ти к це­ли кол­лек­тив, быть от­вет­ст­вен­ным, на­стой­чи­вым и за­ра­жать энер­ги­ей со­труд­ни­ков.

Как вы вос­пи­ты­ва­е­те сво­е­го ре­бен­ка? Как го­то­ви­те его к бу­ду­ще­му учас­тию в об­щест­вен­ной и куль­тур­ной жиз­ни? Будут ли те ка­чест­ва, ко­то­рые вы сей­час вос­пи­ты­ва­е­те в ре­бен­ке, не­об­хо­ди­мы­ми ему, ког­да он повзрослеет? Если да, про­дол­жай­те в том же ду­хе.

Готовьте ребенка к будущему о котором вы для него мечтаете!

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